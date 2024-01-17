Частина центру в Харкові без тепла та світла через ракетний удар – мерія

В Харкові російські ракети пошкодили понад 25 об’єктів, повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов “Суспільному”.

“Остаточної картини не маємо. Наразі відомо про 15 об’єктів комунальної власності — житлові будинки. Комерційні та відомчі — понад 10. Загалом — понад 25 об’єктів. По контурах та вікнах — понад 500 вікон. Те, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується. На мережах бачу пошкодження водоканалу, вуличного освітлення. До вечора буде повна картина”, – сказав Пасенов.

Представник міськради поінформував, що в деяких будинках у центрі зараз немає електропостачання та опалення. Протягом дня тепло обіцяють увімкнути.