Частина центру в Харкові без тепла та світла через ракетний удар – мерія
В Харкові російські ракети пошкодили понад 25 об’єктів, повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов “Суспільному”.
“Остаточної картини не маємо. Наразі відомо про 15 об’єктів комунальної власності — житлові будинки. Комерційні та відомчі — понад 10. Загалом — понад 25 об’єктів. По контурах та вікнах — понад 500 вікон. Те, що стосується покрівель, мереж, це ще інвентаризується. На мережах бачу пошкодження водоканалу, вуличного освітлення. До вечора буде повна картина”, – сказав Пасенов.
Представник міськради поінформував, що в деяких будинках у центрі зараз немає електропостачання та опалення. Протягом дня тепло обіцяють увімкнути.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 10:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові російські ракети пошкодили понад 25 об’єктів, повідомив заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов “Суспільному”".