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Часть центра в Харькове без тепла и света из-за ракетного удара — мэрия

Происшествия 10:23   17.01.2024
Оксана Горун
Часть центра в Харькове без тепла и света из-за ракетного удара — мэрия

В Харькове российские ракеты повредили более 25 объектов, сообщил заместитель директора  департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов «Суспільному».

«Окончательной картины нет. Сейчас известно о 15 объектах коммунальной собственности — жилых домах. Коммерческие и ведомственные — более 10. Всего — более 25 объектов. По контурам и окнам — более 500 окон. То, что касается кровель, сетей, это еще инвентаризируется. На сетях вижу повреждение водоканала, уличного освещения. К вечеру будет полная картина», — сказал Пасенов.

Представитель горсовета проинформировал, что в некоторых домах в центре сейчас нет электроснабжения и отопления. В течение дня тепло обещают подключить.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российские ракеты повредили более 25 объектов, сообщил заместитель директора  департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов «Суспільному»".