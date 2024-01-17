Часть центра в Харькове без тепла и света из-за ракетного удара — мэрия

В Харькове российские ракеты повредили более 25 объектов, сообщил заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов «Суспільному».

«Окончательной картины нет. Сейчас известно о 15 объектах коммунальной собственности — жилых домах. Коммерческие и ведомственные — более 10. Всего — более 25 объектов. По контурам и окнам — более 500 окон. То, что касается кровель, сетей, это еще инвентаризируется. На сетях вижу повреждение водоканала, уличного освещения. К вечеру будет полная картина», — сказал Пасенов.

Представитель горсовета проинформировал, что в некоторых домах в центре сейчас нет электроснабжения и отопления. В течение дня тепло обещают подключить.