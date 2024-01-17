Часть центра в Харькове без тепла и света из-за ракетного удара — мэрия
В Харькове российские ракеты повредили более 25 объектов, сообщил заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов «Суспільному».
«Окончательной картины нет. Сейчас известно о 15 объектах коммунальной собственности — жилых домах. Коммерческие и ведомственные — более 10. Всего — более 25 объектов. По контурам и окнам — более 500 окон. То, что касается кровель, сетей, это еще инвентаризируется. На сетях вижу повреждение водоканала, уличного освещения. К вечеру будет полная картина», — сказал Пасенов.
Представитель горсовета проинформировал, что в некоторых домах в центре сейчас нет электроснабжения и отопления. В течение дня тепло обещают подключить.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: електрика, жкх, мэрия, новости Харькова, опалення, отопление, ракетний удар, світло, свет, тепло;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российские ракеты повредили более 25 объектов, сообщил заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов «Суспільному»".