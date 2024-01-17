Кто ранен в Харькове ракетным ударом: подробности от ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: среди раненых 16 женщин и один мужчина.

«В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим – оказали помощь на месте. На данный момент в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях», — проинформировал утром 17 января в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, российские ракеты повредили в городе около 20 многоквартирных домов и уничтожили 14 машин. На месте продолжают разбирать завалы, работают коммунальные службы.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове в 21:40 16 января. Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте из-под завалов вытащили женщину. Еще 30 человек эвакуировали.