Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)

Ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.

Также частично повреждены фасады двухэтажных и трехэтажных домов, сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, около 22 часов военные РФ выпустили две ракеты — предварительно из ЗРК С-300 в Белгородской области.

Погибших нет, продолжается разбор завалов.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникации. Известно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.