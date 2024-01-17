Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)
Ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.
Также частично повреждены фасады двухэтажных и трехэтажных домов, сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, около 22 часов военные РФ выпустили две ракеты — предварительно из ЗРК С-300 в Белгородской области.
Погибших нет, продолжается разбор завалов.
Видео: Харьковская облпрокуратура
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникации. Известно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, здания, прокуратура, разрушения, ракети, ракетний удар, руйнування, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 02:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.".