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Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)

Происшествия 02:29   17.01.2024
Елена Нагорная
Какие здания разрушены в Харькове ударом РФ, рассказали в прокуратуре (видео)

Ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.

Также частично повреждены фасады двухэтажных и трехэтажных домов, сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, около 22 часов военные РФ выпустили две ракеты — предварительно из ЗРК С-300 в Белгородской области.

Погибших нет, продолжается разбор завалов.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены минимум десять домов и коммуникацииИзвестно о 17 пострадавших, из них две женщины — в тяжелом состоянии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 02:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетным ударом РФ в Холодногорском районе Харькова частично разрушено несколько зданий, в частности частная клиника и коммунальное учреждение.".