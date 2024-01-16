Количество пострадавших в Харькове возросло до 17: Синегубов — об их состоянии

17 человек пострадали в результате ракетного удара по центру Харькова вечером 16 января, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В тяжелом состоянии остаются две женщины. 12 человек также госпитализированы, находятся в лечебном учреждении в среднем и легком состояниях. Три человека от госпитализации отказались, им была оказана медицинская помощь на месте», — пишет начальник ХОВА.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры. Повреждены несколько домов и коммуникации.