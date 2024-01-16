Уже 16 пострадавших от ракетного удара по центру Харькова — Терехов (видео)

16 человек пострадали вследствие ракетного удара по центру Харькова вечером 16 января, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.

«Было два очень мощных взрыва. В результате этих взрывов разрушено несколько жилых домов. На данный момент есть 16 раненых, которые находятся в больнице. Работают сотрудники ГСЧС, поиски продолжаются. Разбиты жилые дома, коммуникации», — проинформировал мэр.

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Из 16 пострадавших две женщины находятся в тяжелом состоянии, также сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры.