Уже 16 пострадавших от ракетного удара по центру Харькова — Терехов (видео)
16 человек пострадали вследствие ракетного удара по центру Харькова вечером 16 января, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов.
«Было два очень мощных взрыва. В результате этих взрывов разрушено несколько жилых домов. На данный момент есть 16 раненых, которые находятся в больнице. Работают сотрудники ГСЧС, поиски продолжаются. Разбиты жилые дома, коммуникации», — проинформировал мэр.
Видео: соцсети
Из 16 пострадавших две женщины находятся в тяжелом состоянии, также сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ обстреляли город двумя ракетами, предварительно С-300. По словам мэра Игоря Терехова, под ударом был центр Харькова — жилая застройка, где нет никакой военной инфраструктуры.
Читайте также: Ракетами С-300 били из района Белгорода — начальник Харьковского гарнизона
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, пострадали, ракети, ракетний удар, терехов, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Уже 16 пострадавших от ракетного удара по центру Харькова — Терехов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 23:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 человек пострадали вследствие ракетного удара по центру Харькова вечером 16 января, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов. ".