Ракетами С-300 били из района Белгорода — начальник Харьковского гарнизона
Около 21:40 16 января военные РФ в очередной раз ударили ракетами с территории Белгородской области РФ, предварительно из ЗРК С-300, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, пишет Мельник.
«На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытий до отбоя воздушной опасности», — призывает начальник Харьковского гарнизона.
Напомним, по меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:40 16 января военные РФ в очередной раз ударили ракетами с территории Белгородской области РФ, предварительно из ЗРК С-300, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".