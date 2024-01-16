Ракетами С-300 били из района Белгорода — начальник Харьковского гарнизона

Около 21:40 16 января военные РФ в очередной раз ударили ракетами с территории Белгородской области РФ, предварительно из ЗРК С-300, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, пишет Мельник.

«На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет, но угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытий до отбоя воздушной опасности», — призывает начальник Харьковского гарнизона.

Напомним, по меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом.