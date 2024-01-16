Ракетами С-300 били з району Бєлгорода – начальник Харківського гарнізону
Близько 21:40 16 січня військові РФ вкотре вдарили ракетами з території Бєлгородської області РФ, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, пише Мельник.
“Зараз ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки”, – закликає начальник Харківського гарнізону.
Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги у регіоні о 21:41. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ракетним ударом.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 22:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:40 16 січня військові РФ вкотре вдарили ракетами з території Бєлгородської області РФ, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".