Ракетами С-300 били з району Бєлгорода – начальник Харківського гарнізону

Близько 21:40 16 січня військові РФ вкотре вдарили ракетами з території Бєлгородської області РФ, попередньо із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, пише Мельник.

“Зараз ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає, але загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки”, – закликає начальник Харківського гарнізону.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги у регіоні о 21:41. Мер Ігор Терехов підтвердив, що місто під ракетним ударом.