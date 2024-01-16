У Харкові лунають вибухи: Терехов підтверджує, що місто під ракетним ударом

Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги у регіоні о 21:41.

“Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні”, – написав у телеграмі мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає мешканців Харкова та області бути в укриттях.

У ГУ Нацполіції в Харківській області просять повідомляти про влучання ворожих снарядів на лінію “102”.