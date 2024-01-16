У Харкові лунають вибухи: Терехов підтверджує, що місто під ракетним ударом
Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги у регіоні о 21:41.
“Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні”, – написав у телеграмі мер Ігор Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає мешканців Харкова та області бути в укриттях.
У ГУ Нацполіції в Харківській області просять повідомляти про влучання ворожих снарядів на лінію “102”.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги у регіоні о 21:41.".