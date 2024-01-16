Без ворожих штурмів, але з обстрілами – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Доба у Куп’янському районі Харківської області минула без штурмів російських військових, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Уди, Вовчанськ, Охрімівка та Землянки – на Слобожанському.