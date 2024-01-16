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Без ворожих штурмів, але з обстрілами – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 19:10   16.01.2024
Олена Нагорна
Без ворожих штурмів, але з обстрілами – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Доба у Куп’янському районі Харківської області минула без штурмів російських військових, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Уди, Вовчанськ, Охрімівка та Землянки – на Слобожанському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба у Куп’янському районі Харківської області минула без штурмів російських військових, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".