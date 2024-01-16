Без вражеских штурмов, но с обстрелами — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Сутки в Купянском районе Харьковской области прошли без штурмов российских военных, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Обстрелам из артиллерии и минометов подверглись Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Уды, Волчанск, Охримовка и Землянки — на Слобожанском.