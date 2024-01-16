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Без вражеских штурмов, но с обстрелами — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 19:10   16.01.2024
Елена Нагорная
Без вражеских штурмов, но с обстрелами — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Сутки в Купянском районе Харьковской области прошли без штурмов российских военных, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Обстрелам из артиллерии и минометов подверглись Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Уды, Волчанск, Охримовка и Землянки — на Слобожанском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки в Купянском районе Харьковской области прошли без штурмов российских военных, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".