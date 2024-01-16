Без вражеских штурмов, но с обстрелами — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Сутки в Купянском районе Харьковской области прошли без штурмов российских военных, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Обстрелам из артиллерии и минометов подверглись Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Уды, Волчанск, Охримовка и Землянки — на Слобожанском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки в Купянском районе Харьковской области прошли без штурмов российских военных, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".