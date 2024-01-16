«В окопах и блиндажах – невесело» — ВСУ о погоде под Купянском и Лиманом
Прошедшая неделя на Купянско-Лиманском направлении выдалась тяжелой из-за заморозков, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.
«Температура ночью упала примерно до -20 градусов. Это такая температура, когда солдатам в окопах, блиндажах – не очень весело. И техника, и дизельные машины уже начинают ощущать определенные проблемы. И, может быть, из-за этого произошла такая определенная «заморозка». Сейчас температура ближе к нулю, оттепель, к тому же пошел снег. Сегодня дороги будут не проездными. Погодные условия такие, если не каждый день, то еженедельно. Зимой, какие бы они ни были, они всегда плохие и для наступления, и для обороны», — отметил Дибров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, купянск, Лиман, погода, сніг, техника, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прошедшая неделя на Купянско-Лиманском направлении выдалась тяжелой из-за заморозков, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.".