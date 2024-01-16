«В окопах и блиндажах – невесело» — ВСУ о погоде под Купянском и Лиманом

Прошедшая неделя на Купянско-Лиманском направлении выдалась тяжелой из-за заморозков, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

«Температура ночью упала примерно до -20 градусов. Это такая температура, когда солдатам в окопах, блиндажах – не очень весело. И техника, и дизельные машины уже начинают ощущать определенные проблемы. И, может быть, из-за этого произошла такая определенная «заморозка». Сейчас температура ближе к нулю, оттепель, к тому же пошел снег. Сегодня дороги будут не проездными. Погодные условия такие, если не каждый день, то еженедельно. Зимой, какие бы они ни были, они всегда плохие и для наступления, и для обороны», — отметил Дибров.

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