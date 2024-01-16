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В окопах і бліндажах – невесело: ЗСУ про погоду під Куп’янськом і Лиманом

Суспільство 15:18   16.01.2024
Вікторія Яковенко
В окопах і бліндажах – невесело: ЗСУ про погоду під Куп’янськом і Лиманом

Минулий тиждень на Куп’янсько-Лиманському напрямку видався тяжким через заморозки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

«Температура вночі впала приблизно до -20 градусів. Це така температура, коли солдатам в окопах, бліндажах – не дуже весело. І техніка, і дизельні машини, вже починають відчувати певні проблеми. І, можливо, через це сталася така певна «заморозка». Зараз температура ближче нуля, відлига, до того пішов сніг. Тож сьогодні дороги будуть непроїзними. Погодні умови такі, якщо не щодня, то щотижня. Взимку, які б вони не були, вони завжди недобрі й для наступу, і для оборони», – зазначив Дібров.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулий тиждень на Куп’янсько-Лиманському напрямку видався тяжким через заморозки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.".