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Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по школі на Харківщині

Події 08:18   16.01.2024
Оксана Горун
Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по школі на Харківщині

Росіяни суттєво пошкодили будівлі школи та клубу в селі Веселе на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

” Вчора близько 15:30 ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також армія РФ била по Харківщині з РСЗВ. “Приліт” припав по Вовчанську.

“Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив Синєгубов.

За його даними, загалом під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 08:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни суттєво пошкодили будівлі школи та клубу в селі Веселе на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".