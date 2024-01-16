Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по школі на Харківщині

Росіяни суттєво пошкодили будівлі школи та клубу в селі Веселе на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

” Вчора близько 15:30 ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також армія РФ била по Харківщині з РСЗВ. “Приліт” припав по Вовчанську.

“Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив Синєгубов.

За його даними, загалом під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області.