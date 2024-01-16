Армія РФ вдарила керованою авіабомбою по школі на Харківщині
Росіяни суттєво пошкодили будівлі школи та клубу в селі Веселе на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
” Вчора близько 15:30 ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також армія РФ била по Харківщині з РСЗВ. “Приліт” припав по Вовчанську.
“Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив Синєгубов.
За його даними, загалом під обстрілами за добу було близько 20 населених пунктів Харківської області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, руйнування, синєгубов, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни суттєво пошкодили будівлі школи та клубу в селі Веселе на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".