Армія РФ двічі атакувала на Харківщині – Генштаб
У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, що росіяни продовжили атакувати в районі Синьківки, а також завдали по регіону авіаударів.
“Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Загалом по території України армія РФ за добу завдала одного ракетного та 68 авіаційних ударів, здійснила 78 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем артилерії було понад 110 населених пунктів.
На фронті зафіксували 94 бойові зіткнення. Два з них були в Харківській області – Сили оборони відбили штурми Синьківки. Поки на Куп’янському напрямку відносне затишшя, суттєво активізувалися бойові дії на Лиманському напрямку – південніше з’єднання адмінкордонів Луганської, Донецької та Харківської областей. За даними Генштабу, ворог за добу 13 разів атакував у районі Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. Також 19 штурмів відбили захисники України в Луганській області – на достатній відстані від адмінкордону з Харківщиною.
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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, один засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника“, – повідомив Генштаб ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, що росіяни продовжили атакувати в районі Синьківки, а також завдали по регіону авіаударів".