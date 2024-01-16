Армія РФ двічі атакувала на Харківщині – Генштаб

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував, що росіяни продовжили атакувати в районі Синьківки, а також завдали по регіону авіаударів.

“Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Загалом по території України армія РФ за добу завдала одного ракетного та 68 авіаційних ударів, здійснила 78 обстрілів з РСЗВ. Під вогнем артилерії було понад 110 населених пунктів.

На фронті зафіксували 94 бойові зіткнення. Два з них були в Харківській області – Сили оборони відбили штурми Синьківки. Поки на Куп’янському напрямку відносне затишшя, суттєво активізувалися бойові дії на Лиманському напрямку – південніше з’єднання адмінкордонів Луганської, Донецької та Харківської областей. За даними Генштабу, ворог за добу 13 разів атакував у районі Тернів, Ямполівки та Торського Донецької області. Також 19 штурмів відбили захисники України в Луганській області – на достатній відстані від адмінкордону з Харківщиною.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, один засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника“, – повідомив Генштаб ЗСУ.