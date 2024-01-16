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Армия РФ дважды атаковала на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:29   16.01.2024
Оксана Горун
Армия РФ дважды атаковала на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, что россияне продолжили атаковать в районе Синьковки, а также нанесли по региону авиаудары.

«Авиационные удары получили: Веселое, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом по территории Украины армия РФ за сутки нанесла один ракетный и 68 авиационных ударов, произвела 78 обстрелов из РСЗО. Под огнем артиллерии было более 110 населенных пунктов.

На фронте зафиксировали 94 боевых столкновения. Два из них были в Харьковской области — Силы обороны отбили штурмы Синьковки. Пока на Купянском направлении относительное затишье, существенно активизировались боевые действия на Лиманском направлении — южнее соединения админграниц Луганской, Донецкой и Харьковской областей. По данным Генштаба, враг за сутки 13 раз атаковал в районе Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области. Также 19 штурмов отразили защитники Украины в Луганской области — на достаточном отдалении от админграницы с Харьковщиной.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, восемь артиллерийских средств, одно средство ПВО и две радиолокационные станции противника», — сообщил Генштаб ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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Армия РФ дважды атаковала на Харьковщине — Генштаб

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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб ВСУ проинформировал, что россияне продолжили атаковать в районе Синьковки, а также нанесли по региону авиаудары".