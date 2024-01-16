Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, погибшие в огне, разрушенная школа
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
14:42
Последствия вражеских ударов по Волчанску показали правоохранители
«15 января около 21:50 ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по гражданскому предприятию в Волчанске. Здание полностью разрушено. Потом российские военные уже с артиллерии обстреляли городской парк: повреждены памятники», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
14:15
На Харьковщине РФ усилила обстрелы приграничья, тем временем без света в регионе остаются около 16 тысяч абонентов
В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов рассказал:
🔹об усилении вражеских обстрелов и почему объявили обязательную эвакуацию из двух громад Купянщины,
🔹сколько денег перечислили жителям, чье жилье повредила РФ,
🔹о ситуации со светом в регионе.
12:47
Семья переселенцев с восемью детьми получила новый дом на Харьковщине
Дом построили в Песочинской громаде для приемной семьи Дрильчуков, которые из-за агрессии РФ потеряли дом в поселке Двуречная, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Для детского дома семейного типа построили энергоэффективный дом, в котором все предусмотрено для развития, обучения и комфортной жизни детей», — добавил Синегубов.
В целом на Харьковщине в рамках проекта «Адрес детства» возводят дома для двух больших приемных семей.
11:15
На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из двух громад
«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
08:59
Два человека погибли и один пострадал в пожарах на Харьковщине
В Харькове минувшим вечером произошел смертельный пожар в 12-этажке на ул. Тарасовской. Погиб 55-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Еще один погибший из-за огня — в селе Довжик Богодуховского района. Там сгорел частный дом. В еще одном пожаре пострадал 50-летний мужчина — ЧП случилось в Тарановке Змиевского района.
08:33
По Харьковщине били авиабомбами и из РСЗО — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на село Веселое Харьковского района.
«Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Из РСЗО били по Волчанску. Там есть разрушения, обошлось без пострадавших. В целом под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов региона.
07:14
Армия РФ нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Под авиаударами врага были Веселое и Берестовое Харьковской области, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
07:00
Ночью в Харькове объявляли тревогу из-за баллистики
Ночь в Харькове прошла с одной воздушной тревогой. Она звучала с 00:57 по 01:38. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.
Читайте также: Главные новости Харькова 15.01: подрыв на мине, «Золотой крест» от Сырского
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, новости Харькова, ночь, обстрелы, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, погибшие в огне, разрушенная школа»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 14:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".