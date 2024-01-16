Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, погибшие в огне, разрушенная школа

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

14:42

Последствия вражеских ударов по Волчанску показали правоохранители

«15 января около 21:50 ВС РФ ударили управляемой авиабомбой по гражданскому предприятию в Волчанске. Здание полностью разрушено. Потом российские военные уже с артиллерии обстреляли городской парк: повреждены памятники», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

14:15

На Харьковщине РФ усилила обстрелы приграничья, тем временем без света в регионе остаются около 16 тысяч абонентов

В эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов рассказал:

🔹об усилении вражеских обстрелов и почему объявили обязательную эвакуацию из двух громад Купянщины,

🔹сколько денег перечислили жителям, чье жилье повредила РФ,

🔹о ситуации со светом в регионе.

12:47

Семья переселенцев с восемью детьми получила новый дом на Харьковщине

Дом построили в Песочинской громаде для приемной семьи Дрильчуков, которые из-за агрессии РФ потеряли дом в поселке Двуречная, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Для детского дома семейного типа построили энергоэффективный дом, в котором все предусмотрено для развития, обучения и комфортной жизни детей», — добавил Синегубов.

В целом на Харьковщине в рамках проекта «Адрес детства» возводят дома для двух больших приемных семей.

11:15

На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию из двух громад

«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

08:59

Два человека погибли и один пострадал в пожарах на Харьковщине

В Харькове минувшим вечером произошел смертельный пожар в 12-этажке на ул. Тарасовской. Погиб 55-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Еще один погибший из-за огня — в селе Довжик Богодуховского района. Там сгорел частный дом. В еще одном пожаре пострадал 50-летний мужчина — ЧП случилось в Тарановке Змиевского района.

08:33

По Харьковщине били авиабомбами и из РСЗО — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ сбросила управляемые авиабомбы на село Веселое Харьковского района.

«Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Из РСЗО били по Волчанску. Там есть разрушения, обошлось без пострадавших. В целом под обстрелами за сутки было около 20 населенных пунктов региона.

07:14

Армия РФ нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Под авиаударами врага были Веселое и Берестовое Харьковской области, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

07:00

Ночью в Харькове объявляли тревогу из-за баллистики

Ночь в Харькове прошла с одной воздушной тревогой. Она звучала с 00:57 по 01:38. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики.