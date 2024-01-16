Около 50 тысяч объектов разрушила или повредила РФ на Харьковщине — ХОВА

Харьковщина – лидер по количеству поданных заявок по программе «єВідновлення», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, по компенсациям жителям уже начислено 1,2 млрд грн.

«У нас уже сформировано сертификатов на почти 800 миллионов – это за полностью уничтоженное имущество. Это более 500 сертификатов. Весьма высокий показатель. Люди только начинают подавать заявки по этому направлению, поскольку у нас уже около 50 тысяч объектов либо повреждены, либо разрушены по Харьковской области. Здесь реестр только наполняется, к сожалению, потому что есть новые разрушения», — отметил глава ХОВА.