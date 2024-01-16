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Около 50 тысяч объектов разрушила или повредила РФ на Харьковщине — ХОВА

Общество 13:52   16.01.2024
Виктория Яковенко
Около 50 тысяч объектов разрушила или повредила РФ на Харьковщине — ХОВА

Харьковщина – лидер по количеству поданных заявок по программе «єВідновлення», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, по компенсациям жителям уже начислено 1,2 млрд грн.

«У нас уже сформировано сертификатов на почти 800 миллионов – это за полностью уничтоженное имущество. Это более 500 сертификатов. Весьма высокий показатель. Люди только начинают подавать заявки по этому направлению, поскольку у нас уже около 50 тысяч объектов либо повреждены, либо разрушены по Харьковской области. Здесь реестр только наполняется, к сожалению, потому что есть новые разрушения», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 13:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – лидер по количеству поданных заявок по программе «єВідновлення», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".