Около 50 тысяч объектов разрушила или повредила РФ на Харьковщине — ХОВА
Харьковщина – лидер по количеству поданных заявок по программе «єВідновлення», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, по компенсациям жителям уже начислено 1,2 млрд грн.
«У нас уже сформировано сертификатов на почти 800 миллионов – это за полностью уничтоженное имущество. Это более 500 сертификатов. Весьма высокий показатель. Люди только начинают подавать заявки по этому направлению, поскольку у нас уже около 50 тысяч объектов либо повреждены, либо разрушены по Харьковской области. Здесь реестр только наполняется, к сожалению, потому что есть новые разрушения», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, компенсации, разрушила, рф, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина – лидер по количеству поданных заявок по программе «єВідновлення», сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".