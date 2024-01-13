700 млн грн должны получить жители Харьковщины на покупку нового жилья (видео)
Компенсации за уничтоженное россиянами жилье. Около 500 сертификатов уже сформировали жители Харьковщины по программе «єВідновлення» на общую сумму в 700 миллионов гривен. На эти деньги люди смогут приобрести новые квартиры и дома.
Всего поступило более 3200 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также по программе «єВідновлення» жители Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов получили более 1,2 миллиарда гривен компенсаций за поврежденное имущество.
Среди них — жительница деоккупированного села Гусаровка Балаклейской громады. Женщине начислили более 274 тысяч гривен. Благодаря этому в ее поврежденном доме восстановили отопление, крышу, поставили окна и двери.
Видео: Олег Синегубов
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, жилье, имущество, квартира, компенсации;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компенсации за уничтоженное россиянами жилье. Около 500 сертификатов уже сформировали жители Харьковщины по программе «єВідновлення» на общую сумму в 700 миллионов гривен. На эти деньги люди смогут приобрести новые квартиры и дома.".