700 млн грн должны получить жители Харьковщины на покупку нового жилья (видео)

Компенсации за уничтоженное россиянами жилье. Около 500 сертификатов уже сформировали жители Харьковщины по программе «єВідновлення» на общую сумму в 700 миллионов гривен. На эти деньги люди смогут приобрести новые квартиры и дома.

Всего поступило более 3200 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также по программе «єВідновлення» жители Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов получили более 1,2 миллиарда гривен компенсаций за поврежденное имущество.

Среди них — жительница деоккупированного села Гусаровка Балаклейской громады. Женщине начислили более 274 тысяч гривен. Благодаря этому в ее поврежденном доме восстановили отопление, крышу, поставили окна и двери.

Видео: Олег Синегубов