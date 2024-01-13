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700 млн грн должны получить жители Харьковщины на покупку нового жилья (видео)

Общество 21:05   13.01.2024
Елена Нагорная
700 млн грн должны получить жители Харьковщины на покупку нового жилья (видео)

Компенсации за уничтоженное россиянами жилье. Около 500 сертификатов уже сформировали жители Харьковщины по программе «єВідновлення» на общую сумму в 700 миллионов гривен. На эти деньги люди смогут приобрести новые квартиры и дома.

Всего поступило более 3200 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также по программе «єВідновлення» жители Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов получили более 1,2 миллиарда гривен компенсаций за поврежденное имущество.

Среди них — жительница деоккупированного села Гусаровка Балаклейской громады. Женщине начислили более 274 тысяч гривен. Благодаря этому в ее поврежденном доме восстановили отопление, крышу, поставили окна и двери.

Видео: Олег Синегубов

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Компенсации за уничтоженное россиянами жилье. Около 500 сертификатов уже сформировали жители Харьковщины по программе «єВідновлення» на общую сумму в 700 миллионов гривен. На эти деньги люди смогут приобрести новые квартиры и дома.".