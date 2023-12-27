Стартовал обмен сертификатов за уничтоженное россиянами жилье на новое. Детали

В Харьковской области комиссии сформировали 433 сертификата на выплаты за уничтоженное имущество на общую сумму в 629 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе ХОВА.

Как рассказал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, украинцы, получившие жилищный сертификат, через «Дію» могут забронировать средства для покупки дома или квартиры. В течение пяти рабочих дней в приложение должно прийти подтверждение.

После этого есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья. Если человек не успевает за это время, ему нужно будет повторно подавать заявление на бронирование средств в «Дії».

До заключения сделки о приобретении жилья по сертификату нужно прекратить право собственности на разрушенный объект недвижимости. Это можно сделать у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора или в ЦНАПе. Необходимо иметь:

— заявление;

— документ, удостоверяющий право собственности;

— техотчет о полном уничтожении имущества, который выдает комиссия органов местного самоуправления.

На данном этапе команда проекта провела обучение по работе с сертификатами для первой части государственных нотариусов. Найти их перечень можно по ссылке.

«Для этой услуги команда Министерства восстановления создала специальный сайт, на котором вы можете найти ответы на самые распространенные вопросы, обновления программы или дать свою обратную связь. Также замечу, что вы можете приобрести любую квартиру или дом — первичку или вторичку, в любом регионе страны, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость. Если стоимость выбранной вами недвижимости выше, чем стоимость сертификата, вы можете доплатить из собственных средств», — отметил Кубраков.

Вместе с тем, возможно объединить несколько сертификатов для приобретения одного объекта. Если стоимость недвижимости меньше, чем номинал сертификата — разницу можно будет получить уже с принятием процедуры взыскания репараций с РФ.

Компенсации будут осуществляться в пределах имеющегося объема средств на небюджетном счете Мининфраструктуры до его закрытия. На этом этапе возможно только купить квартиру или дом. Но уже в январе-феврале ожидается, что сертификат можно будет использовать на приобретение стройматериалов и заказ работ — для тех, кто хочет возвести новый дом самостоятельно на собственном участке.