Стартував обмін сертифікатів за знищене росіянами житло на нове. Деталі

У Харківській області комісії сформували 433 сертифікати на виплати за знищене майно на загальну суму 629 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі ХОВА.

Як розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, українці, які отримали житлові сертифікати, через “Дію” можуть забронювати кошти на купівлю будинку чи квартири. Протягом п’яти робочих днів у додаток має прийти підтвердження.

Після цього є 30 днів, щоб оформити операцію купівлі-продажу нового житла. Якщо людина не встигає за цей час, їй потрібно повторно подавати заяву на бронювання коштів у “Дії”.

До укладання угоди про придбання житла за сертифікатом слід припинити право власності на зруйнований об’єкт нерухомості. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора чи ЦНАПу. Необхідно мати:

– заяву;

– документ, що засвідчує право власності;

– техзвіт про повне знищення майна, яке видає комісія органів місцевого самоврядування.

На даному етапі команда проєкту провела навчання щодо роботи з сертифікатами для першої частини державних нотаріусів. Знайти їхній перелік можна за посиланням.

“Для цієї послуги команда Міністерства відновлення створила спеціальний сайт, на якому ви можете знайти відповіді на найпоширеніші запитання, оновлення програми чи дати свій зворотний зв’язок. Також зауважу, що ви можете придбати будь-яку квартиру чи будинок – первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість. Якщо вартість обраної вами нерухомості вища, ніж вартість сертифіката, ви можете доплатити з власних коштів”, — зазначив Кубраков.

Водночас можна об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкта. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифіката – різницю можна буде отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій із РФ.

Компенсації здійснюватимуться у межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття. На цьому етапі можна тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому очікується, що сертифікат можна буде використати на придбання будматеріалів та замовлення робіт – для тих, хто хоче звести новий дім самостійно на власній ділянці.