700 млн грн мають надати жителям Харківщини на купівлю нового житла (відео)
Компенсації за знищене росіянами житло. Близько 500 сертифікатів уже сформували мешканці Харківщини за програмою “єВідновлення” на загальну суму 700 мільйонів гривень. На ці гроші люди зможуть придбати нові квартири та будинки.
Загалом надійшло понад 3200 заявок на отримання компенсацій за знищене житло, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також за програмою “єВідновлення” мешканці Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів отримали понад 1,2 мільярда гривень компенсацій за пошкоджене майно.
Серед них – жителька деокупованого села Гусарівка Балаклійської громади. Жінці нарахували понад 274 тисячі гривень. Завдяки цьому в її пошкодженому домі відновили опалення, дах, поставили вікна і двері.
Відео: Олег Синєгубов
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, жилье, имущество, квартира, компенсации;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Компенсації за знищене росіянами житло. Близько 500 сертифікатів уже сформували мешканці Харківщини за програмою “єВідновлення” на загальну суму 700 мільйонів гривень. На ці гроші люди зможуть придбати нові квартири та будинки.".