Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА

Харківщина – лідер за кількістю поданих заяв за програмою «єВідновлення», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, наразі за компенсаціями жителям вже нараховано 1,2 млрд грн.

«У нас вже сформовано сертифікатів на майже 800 мільйонів – це за повністю знищене майно. Це понад 500 сертифікатів. Досить високий показник. Люди лише починають подавати заявки по цьому напрямку, оскільки у нас вже близько 50 тисяч об’єктів або пошкоджено, або зруйновано по Харківській області. Тут реєстр лише наповнюється, на жаль, бо маємо нові руйнування», – зазначив голова ХОВА.