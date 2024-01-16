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Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА

Суспільство 13:52   16.01.2024
Вікторія Яковенко
Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА

Харківщина – лідер за кількістю поданих заяв за програмою «єВідновлення», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, наразі за компенсаціями жителям вже нараховано 1,2 млрд грн.

«У нас вже сформовано сертифікатів на майже 800 мільйонів – це за повністю знищене майно. Це понад 500 сертифікатів. Досить високий показник. Люди лише починають подавати заявки по цьому напрямку, оскільки у нас вже близько 50 тисяч об’єктів або пошкоджено, або зруйновано по Харківській області. Тут реєстр лише наповнюється, на жаль, бо маємо нові руйнування», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Близько 50 тисяч об’єктів зруйнувала або пошкодила РФ на Харківщині – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 13:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківщина – лідер за кількістю поданих заяв за програмою «єВідновлення», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".