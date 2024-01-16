Почему объявили обязательную эвакуацию из 2 громад Харьковщины — ответ ХОВА

Россияне усилили обстрелы приграничья Харьковщины. В частности, за последние сутки под вражеским огнем было более 20 населенных пунктов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг применяет не только артиллерию, но и танки, КАБы. На Купянском направлении враг усиливает обстрелы. Нами по этому направлению была объявлена обязательная эвакуация из двух громад – Куриловская и Кондрашевская – 27 населенных пунктов. Это связано с тем, что там постоянно раздаются обстрелы, и проживать там опасно. Люди демонтируют там низкую эвакуацию на этом направлении. Потому приняли такое решение», — отметил глава ХОВА.

Всего, на данный момент, из разных направлений Харьковщины эвакуированы около 30 тысяч человек, добавил Синегубов.