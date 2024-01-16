Почему объявили обязательную эвакуацию из 2 громад Харьковщины — ответ ХОВА
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Россияне усилили обстрелы приграничья Харьковщины. В частности, за последние сутки под вражеским огнем было более 20 населенных пунктов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Враг применяет не только артиллерию, но и танки, КАБы. На Купянском направлении враг усиливает обстрелы. Нами по этому направлению была объявлена обязательная эвакуация из двух громад – Куриловская и Кондрашевская – 27 населенных пунктов. Это связано с тем, что там постоянно раздаются обстрелы, и проживать там опасно. Люди демонтируют там низкую эвакуацию на этом направлении. Потому приняли такое решение», — отметил глава ХОВА.
Всего, на данный момент, из разных направлений Харьковщины эвакуированы около 30 тысяч человек, добавил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: громады, обстрелы, Синегубова, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне усилили обстрелы приграничья Харьковщины. В частности, за последние сутки под вражеским огнем было более 20 населенных пунктов.".