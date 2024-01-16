На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется
Фото: telegram Андрея Беседина
На Харьковщине проведут обязательную эвакуацию из двух громад в Купянском районе.
«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По информации Синегубова, сейчас в этих громадах проживают 3043 человека, в том числе — 279 детей.
Он перечислил населенные пункты, из которых семьям с детьми настоятельно рекомендуют выехать.
«Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций», — заверил начальник ХОВА.
По вопросам эвакуации жители громад могут круглосуточно обращаться по телефону 0-800-33-92-91.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Купянский район, новости Харькова, синєгубов, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине проведут обязательную эвакуацию из двух громад в Купянском районе".