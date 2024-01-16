На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется

На Харьковщине проведут обязательную эвакуацию из двух громад в Купянском районе.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По информации Синегубова, сейчас в этих громадах проживают 3043 человека, в том числе — 279 детей.

Он перечислил населенные пункты, из которых семьям с детьми настоятельно рекомендуют выехать.

«Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций», — заверил начальник ХОВА.

По вопросам эвакуации жители громад могут круглосуточно обращаться по телефону 0-800-33-92-91.