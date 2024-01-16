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На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется

Общество 11:09   16.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине объявили обязательную эвакуацию: кого коснется Фото: telegram Андрея Беседина

На Харьковщине проведут обязательную эвакуацию из двух громад в Купянском районе.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По информации Синегубова, сейчас в этих громадах проживают 3043 человека, в том числе  — 279 детей.

Он перечислил населенные пункты, из которых семьям с детьми настоятельно рекомендуют выехать.

«Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций», — заверил начальник ХОВА.

По вопросам эвакуации жители громад могут круглосуточно обращаться по телефону 0-800-33-92-91.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине проведут обязательную эвакуацию из двух громад в Купянском районе".