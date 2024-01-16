На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться
Фото: телеграм Андрія Бесєдіна
На Харківщині проведуть обов’язкову евакуацію із двох громад у Куп’янському районі.
“З огляду на ситуацію з безпекою, запроваджуємо обов’язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За інформацією Синєгубова, зараз у цих громадах проживають 3043 особи, у тому числі – 279 дітей.
Він перерахував населені пункти, з яких сім’ям із дітьми наполегливо рекомендують виїхати.
“Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій”, – запевнив начальник ХОВА.
З питань евакуації мешканці громад можуть цілодобово звертатись за телефоном 0-800-33-92-91.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, Купянский район, новини Харкова, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині проведуть обов’язкову евакуацію із двох громад у Куп’янському районі".