На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться

На Харківщині проведуть обов’язкову евакуацію із двох громад у Куп’янському районі.

“З огляду на ситуацію з безпекою, запроваджуємо обов’язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, зараз у цих громадах проживають 3043 особи, у тому числі – 279 дітей.

Він перерахував населені пункти, з яких сім’ям із дітьми наполегливо рекомендують виїхати.

“Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій”, – запевнив начальник ХОВА.

З питань евакуації мешканці громад можуть цілодобово звертатись за телефоном 0-800-33-92-91.