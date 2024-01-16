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На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться

Суспільство 11:09   16.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію: кого торкнеться Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

На Харківщині проведуть обов’язкову евакуацію із двох громад у Куп’янському районі.

“З огляду на ситуацію з безпекою, запроваджуємо обов’язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, зараз у цих громадах проживають 3043 особи, у тому числі – 279 дітей.

Він перерахував населені пункти, з яких сім’ям із дітьми наполегливо рекомендують виїхати.

“Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій”, – запевнив начальник ХОВА.

З питань евакуації мешканці громад можуть цілодобово звертатись за телефоном 0-800-33-92-91.

Читайте також: З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуювати людей (фото)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині проведуть обов’язкову евакуацію із двох громад у Куп’янському районі".