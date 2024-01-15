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З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)

Суспільство 13:43   15.01.2024
Олена Нагорна
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)

Вісьмох людей, серед яких 15-річна дівчинка, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.

З міста Куп’янськ, селищ Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Синіха вивезли сім’ї з дітьми, людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Усіх евакуйованих доправили в Харків. Їх забезпечили безплатним житлом та триразовим харчуванням, пишуть правоохоронці.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісьмох людей, серед яких 15-річна дівчинка, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.".