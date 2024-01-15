З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)

Вісьмох людей, серед яких 15-річна дівчинка, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.

З міста Куп’янськ, селищ Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Синіха вивезли сім’ї з дітьми, людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Усіх евакуйованих доправили в Харків. Їх забезпечили безплатним житлом та триразовим харчуванням, пишуть правоохоронці.



Фото: ГУ НП у Харківській області