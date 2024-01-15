З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
Вісьмох людей, серед яких 15-річна дівчинка, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.
З міста Куп’янськ, селищ Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка та Синіха вивезли сім’ї з дітьми, людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Усіх евакуйованих доправили в Харків. Їх забезпечили безплатним житлом та триразовим харчуванням, пишуть правоохоронці.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, куп'янск, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 13:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісьмох людей, серед яких 15-річна дівчинка, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.".