Важкі бої на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, в якому разі оголосять евакуацію

Продовження евакуації із прифронтових територій Куп’янського району буде оголошено у разі загострення ситуації, розповів в етері національного телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ми спостерігаємо за цією ситуацією для того, щоб приймати оперативні рішення щодо можливої евакуації. В тому числі її продовжувати. У нас розроблені транспортні й інфраструктурні шляхи. І у випадку необхідності, випадку загострення ситуації по тому напрямку, будемо оголошувати евакуаційні заходи не лише у населених пунктах, які знаходяться за річкою Оскіл, а й лівий берег – це Дооскілля, так зване. А там перебуває наразі близько 9 тисяч людей. Якщо брати місто Куп’янськ, то це приблизно 3-4 тисячі. Ну і населені пункти, які входять до цього напрямку”, – сказав Синєгубов.

Він нагадав, що за добу ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району.

“Це важкі штурми, які йдуть із застосуванням важкої броньованої техніки, авіаударами, артилерійськими ударами. Втрат позицій наразі у нас немає. Зараз йде бій за населений пункт Синьківка. Це плацдарм, який би міг сприяти ворожим військам для блокування Куп’янська. Однак наразі у них успіхів там немає. Вони не зупиняються. Вони фактично йдуть по трупах своїх колег. І це їх знову ж таки не зупиняє… Вони бачать і не забирають тіла своїх військовослужбовців, моралі у них немає”, – зазначив начальник ХОВА.