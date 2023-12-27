Тяжелые бои на Купянщине: Синегубов сообщил, в каком случае объявят эвакуацию
Продолжение эвакуации с прифронтовых территорий Купянского района будет объявлено в случае обострения ситуации, рассказал в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Мы наблюдаем за этой ситуацией для того, чтобы принимать оперативные решения по возможной эвакуации. В том числе ее продолжении. У нас разработаны транспортные и инфраструктурные пути. И в случае необходимости, в случае обострения ситуации по этому направлению, будем объявлять эвакуационные мероприятия не только в населенных пунктах, которые находятся за рекой Оскол, но и левый берег — это Доосколье, так называемое. А там находится сейчас около 9 тысяч человек. Если брать город Купянск, то это примерно 3-4 тысячи. Ну и населенные пункты, которые входят в это направление», — сказал Синегубов.
Он напомнил, что за сутки ВСУ отбили 16 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.
«Это тяжелые штурмы, которые идут с применением тяжелой бронированной техники, авиаударами, артиллерийскими ударами. Потерь позиций пока у нас нет. Сейчас идет бой за населенный пункт Синьковка. Это плацдарм, который бы мог способствовать вражеским войскам для блокирования Купянска. Однако пока у них успехов там нет. Они не останавливаются. Они фактически идут по трупам своих коллег. И это их опять же не останавливает… Они видят и не забирают тела своих военнослужащих, морали у них нет», — отметил начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянский район, синєгубов, синьковка, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжение эвакуации с прифронтовых территорий Купянского района будет объявлено в случае обострения ситуации, рассказал в эфире национального телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".