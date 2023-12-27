Синегубов сообщил о раненом на Харьковщине и 16 атаках россиян за сутки
Житель поселка Казачья Лопань 1977 года рождения получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела днем 26 декабря. Бригада медиков доставила его в больницу в среднем состоянии, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Захватчики ударили по Казачьей Лопани около 16:50 и повредили газовую трубу.
В целом артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Уды Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Кроме этого, враг нанес авиаудар возле Варваровки Чугуевского района.
Накануне в 10:50 россияне ударили по Купянску. Повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Около 11:30 был обстрел Волчанска. Информация о пострадавших не поступала.
По данным Синегубова, ВСУ отбили 16 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района (Генштаб сообщал о 8 атаках — ред.)
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, Казачья Лопань, обстрелы, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 08:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель поселка Казачья Лопань 1977 года рождения получил осколочные ранения в результате вражеского обстрела днем 26 декабря. Бригада медиков доставила его в больницу в среднем состоянии, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".