Авиация РФ ударила по 5 населенным пунктам Харьковщины, было 8 атак — Генштаб
Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Купянского района.
Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Авиаударам подверглись Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск и Соболевка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, Купянский район, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 07:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Купянского района.".