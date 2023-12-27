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Авиация РФ ударила по 5 населенным пунктам Харьковщины, было 8 атак — Генштаб

Происшествия 07:21   27.12.2023
Елена Нагорная
Авиация РФ ударила по 5 населенным пунктам Харьковщины, было 8 атак — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Купянского района.

Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск и Соболевка.

Читайте также: Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 07:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Купянского района.".