Авиация РФ ударила по 5 населенным пунктам Харьковщины, было 8 атак — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили восемь атак возле Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Купянского района.

Там враг пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Авиаударам подверглись Варваровка, Синьковка, Ивановка, Купянск и Соболевка.