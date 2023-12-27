Авіація РФ вдарила по 5 населених пунктах Харківщини, було 8 атак – Генштаб
Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак біля Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Куп’янського району.
Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Авіаударів зазнали Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ та Соболівка.
Читайте також: Вісім атак та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 07:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак біля Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Куп’янського району.".