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Авіація РФ вдарила по 5 населених пунктах Харківщини, було 8 атак – Генштаб

Події 07:21   27.12.2023
Олена Нагорна
Авіація РФ вдарила по 5 населених пунктах Харківщини, було 8 атак – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак біля Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Куп’янського району.

Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаударів зазнали Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ та Соболівка.

Читайте також: Вісім атак та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 07:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак біля Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Куп’янського району.".