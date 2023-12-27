Авіація РФ вдарила по 5 населених пунктах Харківщини, було 8 атак – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили вісім атак біля Синьківки та на північний схід від Петропавлівки Куп’янського району.

Там ворог намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Авіаударів зазнали Варварівка, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ та Соболівка.