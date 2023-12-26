Вісім атак та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Ворог вдарив з авіації в районі населених пунктів Варварівка та Соболівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Також українські захисники відбили 8 атак росіян в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Уди, Вовчанськ, Амбарне на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка й Берестове – на Куп’янському.