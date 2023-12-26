Вісім атак та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог вдарив з авіації в районі населених пунктів Варварівка та Соболівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Також українські захисники відбили 8 атак росіян в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Уди, Вовчанськ, Амбарне на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Петропавлівка, Іванівка й Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, авиация, атаки, генштаб, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 19:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вдарив з авіації в районі населених пунктів Варварівка та Соболівка на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".