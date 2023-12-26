Синєгубов прокоментував дані ISW щодо “незначних успіхів” РФ біля Синьківки
Окупанти не мають успіхів поблизу села Синьківка Куп’янського району, заявив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи публікацію американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 грудня про “незначні успіхи” військ РФ на північ від населеного пункту.
“Куп’янський напрямок залишається досить важким. Наші Збройні сили лише за останній час відбили понад 20 ворожих штурмових атак із важкою броньованою технікою, з великою кількістю піхоти. Сили та засоби ворога сконцентровані на тому, щоби захопити Синьківку. Успіхів у них там немає. Населений пункт повністю контролюється нашими Збройними силами.Так, подекуди на околицях цього населеного пункту ведуться активні боєві дії. Ворог знищується активно. Якщо якась військова техніка заїхала на територію цього населеного пункту і після того була знищена, це не означає, що ворог його захопив“, — наголосив начальник ХОВА.
За словами Синєгубова, “сіра зона”, де ведуться активні бойові дії, залишається незмінною протягом останніх шести місяців, і як і раніше тимчасово окуповано 1,6% території області.
Також він додав, що ворожих ДРГ, яких виявляють на півночі та північному сході області, порівняно з початком грудня не побільшало: за тиждень фіксують по два випадки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрг, Купянский район, синєгубов, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти не мають успіхів поблизу села Синьківка Куп’янського району, заявив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи публікацію американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 грудня про “незначні успіхи” військ РФ на північ від населеного пункту.".