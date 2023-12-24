Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW

Російські війська досягли незначних успіхів на північ від села Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на кадри з геоприв’язкою, опубліковані 23 грудня.

“Російські та українські війська продовжили позиційні бої на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, озера Лиман (на північний захід від Синьківки) та Іванівки, а також на захід від Кремінної. На Куп’янському та Кремінському напрямках діють підрозділи 6-ї та 20-ї загальновійськових армій РФ (обидві – Західного військового округу)”, – пишуть аналітики.