Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Російські війська досягли незначних успіхів на північ від села Синьківка Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на кадри з геоприв’язкою, опубліковані 23 грудня.
“Російські та українські війська продовжили позиційні бої на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, озера Лиман (на північний захід від Синьківки) та Іванівки, а також на захід від Кремінної. На Куп’янському та Кремінському напрямках діють підрозділи 6-ї та 20-ї загальновійськових армій РФ (обидві – Західного військового округу)”, – пишуть аналітики.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 08:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська досягли незначних успіхів на північ від села Синьківка Куп’янського району Харківської області.".