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Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ

Події 07:22   24.12.2023
Олена Нагорна
Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ

17 атак військових РФ відбили українські захисники на Харківщині біля села Синьківка Куп’янського району.

Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також Синьківка зазнала авіаудару.

“На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області”, – пише Генштаб.

Читайте також: Як ЗСУ знищили в бою колону бронетехніки біля Синьківки на Харківщині (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 07:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 атак військових РФ відбили українські захисники на Харківщині біля села Синьківка Куп’янського району.".