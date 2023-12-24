Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ

17 атак військових РФ відбили українські захисники на Харківщині біля села Синьківка Куп’янського району.

Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також Синьківка зазнала авіаудару.

“На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області”, – пише Генштаб.