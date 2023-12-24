Ворог 17 разів атакував біля Синьківки на Харківщині й завдав авіаудару – ГШ
17 атак військових РФ відбили українські захисники на Харківщині біля села Синьківка Куп’янського району.
Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Також Синьківка зазнала авіаудару.
“На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області”, – пише Генштаб.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, купянское направление, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 07:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 атак військових РФ відбили українські захисники на Харківщині біля села Синьківка Куп’янського району.".