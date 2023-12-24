Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб
17 атак военных РФ отбили украинские защитники на Харьковщине возле села Синьковка Купянского района.
Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также Синьковка подверглась авиаудару.
«На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области», — пишет Генштаб.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, купянское направление, обстрелы, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 07:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 атак военных РФ отбили украинские защитники на Харьковщине возле села Синьковка Купянского района.".