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Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб

Происшествия 07:22   24.12.2023
Елена Нагорная
Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб

17 атак военных РФ отбили украинские защитники на Харьковщине возле села Синьковка Купянского района.

Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также Синьковка подверглась авиаудару.

«На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области», — пишет Генштаб.

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Автор: Елена Нагорная
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Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб
Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб
24.12.2023, 07:22

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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 07:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 атак военных РФ отбили украинские защитники на Харьковщине возле села Синьковка Купянского района.".