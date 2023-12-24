Враг 17 раз атаковал у Синьковки на Харьковщине и нанес там авиудар — Генштаб

17 атак военных РФ отбили украинские защитники на Харьковщине возле села Синьковка Купянского района.

Там враг безуспешно пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также Синьковка подверглась авиаудару.

«На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области», — пишет Генштаб.