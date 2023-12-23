ВСУ уничтожили в бою колонну танков и БМП у Синьковки на Харьковщине (видео)

Масштабное видео эпического боя в окрестностях Синьковки на Купянщине Харьковской области показали бойцы Ракетных войск и артиллерии ВСУ.

На видео большая колонна россиян фактически становится объектом для охоты – ВСУ наблюдают за противником благодаря БПЛА, когда россияне двигаются по лесу. И как только оккупанты выезжают на открытую местность, артиллеристы начинают наносить меткие удары по танкам и БМП.

«В разы превосходящий противник немалой колонной бронетехники пытался штурмовать наши позиции. В итоге вражеская техника отступила, бросив пехоту и подрываясь на обратном пути», – прокомментировали видео артиллеристы.