ВСУ уничтожили в бою колонну танков и БМП у Синьковки на Харьковщине (видео)
Масштабное видео эпического боя в окрестностях Синьковки на Купянщине Харьковской области показали бойцы Ракетных войск и артиллерии ВСУ.
На видео большая колонна россиян фактически становится объектом для охоты – ВСУ наблюдают за противником благодаря БПЛА, когда россияне двигаются по лесу. И как только оккупанты выезжают на открытую местность, артиллеристы начинают наносить меткие удары по танкам и БМП.
«В разы превосходящий противник немалой колонной бронетехники пытался штурмовать наши позиции. В итоге вражеская техника отступила, бросив пехоту и подрываясь на обратном пути», – прокомментировали видео артиллеристы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, бмп, бой, БПЛА, бронетехника, ВСУ, колона техники, купянское направление, россияне, синьковка, танк, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 20:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабное видео эпического боя в окрестностях Синьковки на Купянщине Харьковской области показали бойцы Ракетных войск и артиллерии ВСУ.".