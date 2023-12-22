Live
  • Пт 22.12.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Танки, сотни солдат РФ: Синегубов рассказал о десятичасовом бое за Синьковку

Общество 20:51   22.12.2023
Елена Нагорная
Танки, сотни солдат РФ: Синегубов рассказал о десятичасовом бое за Синьковку

В штурмах села Синьковка Купянского района Харьковской области принимают участие сотни российских военных и десятки единиц их тяжелой бронированной техники.

Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Он констатировал, что сейчас не идет речь о штурмах с участием 15-20 российских солдат. Такие действия стали более масштабными. В качестве примера он привел штурм, который противник пытался провести в конце прошлой недели.

«Одна из очередных атак — на тралах выехали из леса танки, около 300 человек пехоты. Бой был более десяти часов. Там вся военная техника врага была уничтожена. Часть была уничтожена пехоты, часть смогла убежать с поля боя. Но это тяжелый бой, поэтому наши Вооруженные силы делают все возможное для того, чтобы удержать наши позиции», — рассказал Синегубов.

Он отметил, что враг бросает под Синьковку не все имеющиеся ресурсы, но прилагает максимальные усилия для ее захвата.

Относительно активизации вражеских ДРГ Синегубов рассказал, что по-прежнему речь идет не о попытках прорыва, а о разведке.

«Возможно, нанесение поражения нашим военным и отход потом на свои позиции. Это, возможно, какое-то проведение диверсионной работы, захват пленных, наших военных, в том числе. Но на первом месте разведка. Это разведка тех позиций, на которых находятся наши военные и техника, в частности системы противовоздушной обороны. Раньше такого не было, таких выходов. Сейчас они участились, два-три в неделю. Наши военные всех их вовремя обнаружили, нанесли им огневое поражение и они отошли», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Враг продолжает попытки прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Танки, сотни солдат РФ: Синегубов рассказал о десятичасовом бое за Синьковку
Танки, сотни солдат РФ: Синегубов рассказал о десятичасовом бое за Синьковку
22.12.2023, 20:51
Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)
Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)
22.12.2023, 19:31
Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине
Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине
22.12.2023, 20:11
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
22.12.2023, 11:20
Поножовщина на парковке в Харькове: в полиции сообщили, что открыли два дела
Поножовщина на парковке в Харькове: в полиции сообщили, что открыли два дела
22.12.2023, 21:32

Новости по теме:

09:50
Две российские ДРГ пытались зайти на Харьковщину через границу — Демченко
13:23
Враг активизировал ДРГ на Харьковщине — заявление ГПСУ (видео)
10:12
Где именно ДРГ заходят на Харьковщину — сообщил Наев
23:15
Главные новости Харькова 12.12: смертельный пожар в лифте, сбой в Киевстаре
10:05
Синегубов заявил о заходе российской ДРГ на Харьковщину с севера

Вы читали новость: «Танки, сотни солдат РФ: Синегубов рассказал о десятичасовом бое за Синьковку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 20:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В штурмах села Синьковка Купянского района Харьковской области принимают участие сотни российских военных и десятки единиц их тяжелой бронированной техники.".