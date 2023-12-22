Танки, сотни солдат РФ: Синегубов рассказал о десятичасовом бое за Синьковку

В штурмах села Синьковка Купянского района Харьковской области принимают участие сотни российских военных и десятки единиц их тяжелой бронированной техники.

Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов. Он констатировал, что сейчас не идет речь о штурмах с участием 15-20 российских солдат. Такие действия стали более масштабными. В качестве примера он привел штурм, который противник пытался провести в конце прошлой недели.

«Одна из очередных атак — на тралах выехали из леса танки, около 300 человек пехоты. Бой был более десяти часов. Там вся военная техника врага была уничтожена. Часть была уничтожена пехоты, часть смогла убежать с поля боя. Но это тяжелый бой, поэтому наши Вооруженные силы делают все возможное для того, чтобы удержать наши позиции», — рассказал Синегубов.

Он отметил, что враг бросает под Синьковку не все имеющиеся ресурсы, но прилагает максимальные усилия для ее захвата.

Относительно активизации вражеских ДРГ Синегубов рассказал, что по-прежнему речь идет не о попытках прорыва, а о разведке.

«Возможно, нанесение поражения нашим военным и отход потом на свои позиции. Это, возможно, какое-то проведение диверсионной работы, захват пленных, наших военных, в том числе. Но на первом месте разведка. Это разведка тех позиций, на которых находятся наши военные и техника, в частности системы противовоздушной обороны. Раньше такого не было, таких выходов. Сейчас они участились, два-три в неделю. Наши военные всех их вовремя обнаружили, нанесли им огневое поражение и они отошли», — отметил начальник ХОВА.