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Враг продолжает попытки прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:46   22.12.2023
Елена Нагорная
Враг продолжает попытки прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Восемь атак врага отбили украинские защитники вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Там оккупанты пытались прорвать оборону при поддержке авиации, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Обстрелам из артиллерии и минометов подверглись Уды, Ветеринарное, Волчанск, Малая Волчья, Землянки и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 19:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь атак врага отбили украинские защитники вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области.".