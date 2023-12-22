Враг продолжает попытки прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Восемь атак врага отбили украинские защитники вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области.

Там оккупанты пытались прорвать оборону при поддержке авиации, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Обстрелам из артиллерии и минометов подверглись Уды, Ветеринарное, Волчанск, Малая Волчья, Землянки и Тополи на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.