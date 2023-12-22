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Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 19:46   22.12.2023
Олена Нагорна
Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Вісім атак ворога відбили українські захисники поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Там окупанти намагалися прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

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Автор: Олена Нагорна
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22.12.2023, 20:03
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 19:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім атак ворога відбили українські захисники поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.".