Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб
Вісім атак ворога відбили українські захисники поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.
Там окупанти намагалися прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім атак ворога відбили українські захисники поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.".