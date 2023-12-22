Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Вісім атак ворога відбили українські захисники поблизу села Синьківка Куп’янського району Харківської області.

Там окупанти намагалися прорвати оборону за підтримки авіації, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Обстрілів з артилерії та мінометів зазнали Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.