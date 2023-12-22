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Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)

Події 19:31   22.12.2023
Олена Нагорна
Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)

Військові РФ 22 грудня обстріляли село Липці Харківського району, а також місто Куп’янськ, селище Великий Бурлук та село Кіндрашівка Куп’янського району. За попередніми даними, ніхто із цивільних не постраждав.

Близько 15:20 росіяни вдарили по Липцях з артилерії. У результаті були частково пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. За кілька хвилин обстріл продовжився. Правоохоронці зафіксували щонайменше 12 влучань, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти-вибухотехніки працюють на місцях.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 19:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 22 грудня обстріляли село Липці Харківського району, а також місто Куп’янськ, селище Великий Бурлук та село Кіндрашівка Куп’янського району. За попередніми даними, ніхто із цивільних не постраждав.".