Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)

Військові РФ 22 грудня обстріляли село Липці Харківського району, а також місто Куп’янськ, селище Великий Бурлук та село Кіндрашівка Куп’янського району. За попередніми даними, ніхто із цивільних не постраждав.

Близько 15:20 росіяни вдарили по Липцях з артилерії. У результаті були частково пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. За кілька хвилин обстріл продовжився. Правоохоронці зафіксували щонайменше 12 влучань, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти-вибухотехніки працюють на місцях.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.



Фото: ГУ НП у Харківській області