Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)
Військові РФ 22 грудня обстріляли село Липці Харківського району, а також місто Куп’янськ, селище Великий Бурлук та село Кіндрашівка Куп’янського району. За попередніми даними, ніхто із цивільних не постраждав.
Близько 15:20 росіяни вдарили по Липцях з артилерії. У результаті були частково пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. За кілька хвилин обстріл продовжився. Правоохоронці зафіксували щонайменше 12 влучань, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти-вибухотехніки працюють на місцях.
Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Читайте також: Понад 300 окупантів знищили за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, липцы, обстріл, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обстріли Харківщини: 12 “прильотів” у Липцях і удари по Куп’янщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 22 грудня обстріляли село Липці Харківського району, а також місто Куп’янськ, селище Великий Бурлук та село Кіндрашівка Куп’янського району. За попередніми даними, ніхто із цивільних не постраждав.".