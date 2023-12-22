Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)

Военные РФ 22 декабря обстреляли село Липцы Харьковского района, а также город Купянск, поселок Великий Бурлук и село Кондрашовка Купянского района. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.

Около 15:20 россияне ударили по Липцам из артиллерии. В результате были частично повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Спустя несколько минут обстрел продолжился. Правоохранители зафиксировали не менее 12 попаданий, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Работники следственно-оперативных групп и специалисты-взрывотехники работают на местах.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.



Фото: ГУ НП в Харьковской области