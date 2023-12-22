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Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)

Происшествия 19:31   22.12.2023
Елена Нагорная
Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Военные РФ 22 декабря обстреляли село Липцы Харьковского района, а также город Купянск, поселок Великий Бурлук и село Кондрашовка Купянского района. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.

Около 15:20 россияне ударили по Липцам из артиллерии. В результате были частично повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Спустя несколько минут обстрел продолжился. Правоохранители зафиксировали не менее 12 попаданий, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Работники следственно-оперативных групп и специалисты-взрывотехники работают на местах.

Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 19:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 22 декабря обстреляли село Липцы Харьковского района, а также город Купянск, поселок Великий Бурлук и село Кондрашовка Купянского района. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.".