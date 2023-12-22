Обстрелы Харьковщины: 12 «прилетов» в Липцах и удары по Купянщине (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Военные РФ 22 декабря обстреляли село Липцы Харьковского района, а также город Купянск, поселок Великий Бурлук и село Кондрашовка Купянского района. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.
Около 15:20 россияне ударили по Липцам из артиллерии. В результате были частично повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Спустя несколько минут обстрел продолжился. Правоохранители зафиксировали не менее 12 попаданий, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Работники следственно-оперативных групп и специалисты-взрывотехники работают на местах.
Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, липцы, обстрел, полиция;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 22 декабря обстреляли село Липцы Харьковского района, а также город Купянск, поселок Великий Бурлук и село Кондрашовка Купянского района. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.".