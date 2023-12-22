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Более 300 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении

Общество 15:57   22.12.2023
Виктория Яковенко
Более 300 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении Фото: скриншот

За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском 19 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Активно продолжают российские оккупанты проводить атаки на Купянском направлении. Это направление Синьковки, хотят захватить этот населенный пункт для дальнейшего продвижения в город Купянск», — отметил Фитьо.

Противник за сутки на Купянско-Лиманском направлении применил 36 дронов-камикадзе. Также армия РФ 665 раз обстреляла из артиллерии позиции украинских воинов – это вдвое больше, чем позавчера, заявили в ВСУ.

На этой линии фронта украинские защитники уничтожили 313 оккупантов.

Читайте также: Армия РФ 19 раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском 19 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".