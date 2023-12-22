Более 300 оккупантов уничтожили за сутки на Купянско-Лиманском направлении

За сутки враг атаковал позиции украинских защитников под Купянском 19 раз, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Активно продолжают российские оккупанты проводить атаки на Купянском направлении. Это направление Синьковки, хотят захватить этот населенный пункт для дальнейшего продвижения в город Купянск», — отметил Фитьо.

Противник за сутки на Купянско-Лиманском направлении применил 36 дронов-камикадзе. Также армия РФ 665 раз обстреляла из артиллерии позиции украинских воинов – это вдвое больше, чем позавчера, заявили в ВСУ.

На этой линии фронта украинские защитники уничтожили 313 оккупантов.