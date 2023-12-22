Армия РФ 19 раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 22 декабря сообщил об активности врага на фронте на Харьковщине и авиаударах по населенным пунктам, а также итогах ночной «охоты» на «шахеды».

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БПЛА уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

На Харьковщине за сутки авиаудары получили Синьковка и Петропавловка. Под артиллерийскими обстрелами в Украине было 130 населенных пунктов. Враг нанес ракетный и 61 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из РСЗО.

На фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения оккупантов и по их ЗРК. Ракетчики поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов и артиллерийское средство.