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Армія РФ 19 разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 07:51   22.12.2023
Оксана Горун
Армія РФ 19 разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 22 грудня повідомив про активність ворога на фронті на Харківщині та авіаудари по населених пунктах, а також підсумки нічного “полювання” на “шахеди”.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

На Харківщині за добу авіаудари отримали Синьківка та Петропавлівка. Під артилерійським обстрілом в Україні було 130 населених пунктів. Ворог завдав ракетного та 61 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з РСЗВ.

На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районам зосередження окупантів та їх ЗРК. Ракетники вразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів та артилерійський засіб.

Читайте також: Головні новини Харкова 22 грудня: як минула ніч

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 22 грудня повідомив про активність ворога на фронті на Харківщині та авіаудари по населених пунктах, а також підсумки нічного “полювання” на “шахеди”".