Головні новини Харкова 22 грудня: як минула ніч
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
06:52
Ніч без тривог у Харкові та масований наліт “шахедів” по Києву
У Харкові минула ніч пройшла без повітряних тривог. Інші регіони масовано атакували російські “шахеди”. Перше повідомлення про наліт Повітряні сили ЗСУ опублікували о 20:43 21 грудня.
Безпілотники рухалися з півдня до центру країни. Вже о 21:37 друга група “шахедів” зайшла з півночі – із Сумської області. Після цього кількість безпілотників, які перетинали повітряний простір України за цими двома напрямками, стала зростати. Частина безпілотників – і з півдня, і з півночі – рушила на Київ, частина – у західні області країни. Вже о 23:30 ПС ЗСУ повідомили, що на Київщині працює ППО. Опівночі Київська міська військова адміністрація поінформувала про падіння уламків на житлові будинки в столиці.
Станом на ранок КМВА повідомляє, що уламки впали в трьох районах міста. У Солом’янському виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, частково зруйновано стіни та вибито вікна, є двоє постраждалих (один – у лікарні). У Дарницькому спалахнув двоповерховий житловий будинок (без постраждалих). У Голосіївському обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".