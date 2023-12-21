Головні новини Харкова 21 грудня: як минула ніч, 16 атак на Харківщині
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:34
Синєгубов про обстріли Харківщини: вранці били по Куп’янську
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 21 грудня повідомив, що під обстрілами за добу було понад 20 населених пунктів Харківщини. О 05:30 росіяни вдарили по Куп’янську. У всіх випадках обстріли обійшлися без постраждалих.
08:02
На пожежі в Харкові врятували чоловіка
У Харкові ввечері 20 грудня виникла пожежа на вул. Врубеля у Новобаварському районі. Зайнявся приватний будинок. В епіцентрі пожежі опинився 66-річний чоловік. Як виявилось, він невдало покурив. Загорівся диван – постраждалий надихався диму. Його вивели на повітря рятувальники. Від госпіталізації чоловік відмовився.
07:11
Генштаб повідомив про авіаудар та 16 атак на Харківщині
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ”, – поінформував у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Росіяни завдали чергового авіаудару по Синьківці.
07:05
Ніч у Харкові – без тривог, над Україною кружляли БПЛА
Вночі над територією України був наліт ворожих безпілотників. Вони заходили з півночі (через Сумську та Полтавську області) та півдня до центру країни. Один із БПЛА, за даними моніторингових каналів, з вечора перетинав і адмінкордони Харківської області, проте пізніше перемістився до Дніпропетровської – і далі до центральних регіонів країни. Остаточні відбої пролунали о 03:29. А вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 34 безпілотників із 35, які брали участь у нальоті.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".