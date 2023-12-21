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Робота в Харкові та області: де найбільші зарплати в регіоні

Суспільство 16:40   21.12.2023
Оксана Якушко
Робота в Харкові та області: де найбільші зарплати в регіоні

1132 нові вакансії в Харківській області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА. 

Станом на 21 грудня 2023 року на Харківщині актуальні наступні вакансії:

  1. Технолог – 25 000 грн
  2. Слюсар-ремонтник – 24 950 грн
  3. Продавець-консультант – 20 000 грн
  4. Юрисконсульт – 18 300 грн
  5. Фахівець з публічних закупівель – 17 000 грн
  6. Перекладач жестової мови (сурдоперекладач) – 16 950 грн
  7. Бухгалтер – 16 000 грн
  8. Транспортувальник (такелажні роботи) – 15 380 грн
  9. Машиніст котлів – 15 000 грн
  10. Штукатур – 12 000 грн

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивитися тут .

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в метро

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 16:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1132 нові вакансії в Харківській області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА. ".