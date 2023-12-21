Робота в Харкові та області: де найбільші зарплати в регіоні

1132 нові вакансії в Харківській області повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

Станом на 21 грудня 2023 року на Харківщині актуальні наступні вакансії:

Технолог – 25 000 грн Слюсар-ремонтник – 24 950 грн Продавець-консультант – 20 000 грн Юрисконсульт – 18 300 грн Фахівець з публічних закупівель – 17 000 грн Перекладач жестової мови (сурдоперекладач) – 16 950 грн Бухгалтер – 16 000 грн Транспортувальник (такелажні роботи) – 15 380 грн Машиніст котлів – 15 000 грн Штукатур – 12 000 грн

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивитися тут .