Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе

1132 новых вакансий в Харьковской области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.

По состоянию на 21 декабря 2023 года в Харьковской области актуальны следующие вакансии:

1. Технолог – 25 000 грн

2. Слесарь — ремонтник – 24 950 грн

3. Продавец-консультант – 20 000 грн

4. Юрисконсульт – 18 300 грн

5. Специалист по публичным закупкам – 17 000 грн

6. Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) – 16 950 грн

7. Бухгалтер – 16 000 грн

8. Транспортировщик (такелажные работы) – 15 380 грн

9. Машинист котлов – 15 000 грн

10. Штукатур – 12 000 грн

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 06 728 97 45, 097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.

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