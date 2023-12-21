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Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе

Общество 16:40   21.12.2023
Оксана Якушко
Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе

1132 новых вакансий в Харьковской области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА. 

По состоянию на 21 декабря 2023 года в Харьковской области актуальны следующие вакансии:

1. Технолог – 25 000 грн
2. Слесарь — ремонтник – 24 950 грн
3. Продавец-консультант – 20 000 грн
4. Юрисконсульт – 18 300 грн
5. Специалист по публичным закупкам – 17 000 грн
6. Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) – 16 950 грн
7. Бухгалтер – 16 000 грн
8. Транспортировщик (такелажные работы) – 15 380 грн
9. Машинист котлов – 15 000 грн
10. Штукатур – 12 000 грн

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 06 728 97 45, 097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в метро

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 16:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1132 новых вакансий в Харьковской области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА. ".