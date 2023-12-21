Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе
1132 новых вакансий в Харьковской области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.
По состоянию на 21 декабря 2023 года в Харьковской области актуальны следующие вакансии:
1. Технолог – 25 000 грн
2. Слесарь — ремонтник – 24 950 грн
3. Продавец-консультант – 20 000 грн
4. Юрисконсульт – 18 300 грн
5. Специалист по публичным закупкам – 17 000 грн
6. Переводчик жестового языка (сурдопереводчик) – 16 950 грн
7. Бухгалтер – 16 000 грн
8. Транспортировщик (такелажные работы) – 15 380 грн
9. Машинист котлов – 15 000 грн
10. Штукатур – 12 000 грн
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 06 728 97 45, 097 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, зарплата, Областной центр занятости, работа, робота, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1132 новых вакансий в Харьковской области сообщила областная служба занятости, передает ХОВА. ".